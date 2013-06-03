Футбольный клуб «Ворскла» начал ремонтные работы на главной футбольной арене Полтавы - стадионе «Ворскла».

Об этом УНИАН сообщил президент ФК «Ворскла» Олег Бабаев.

По его данным, на стадионе планируют заменить дренажную систему, все сиденья на западной трибуне и беговые дорожки, а также сделать новый газон. Реконструкцию планируют завершить до 13 июля.

По словам Бабаева, почетный президент футбольного клуба "Ворскла", народный депутат Константин Жеваго выделил средства на финансирование данного проекта в размере 10 млн грн.

В футбольном клубе УНИАН сообщили, что последний раз газон полтавского стадиона полностью меняли в 1996 году. За свою историю стадион дважды реконструировался (1968-1974 гг. и 1995-2000 гг.).

Справка УНИАН. Стадион «Ворскла» им. Алексея Бутовского рассчитан на 25 тыс. мест. Размеры поля: 104х68 метров. Освещение: 1200 люкс.