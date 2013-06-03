Жозе Моуриньо объявил о возврате в «Челси»

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт издания AS, тренер рассказал, что 3 июня прилетит в Лондон для переговоров, добавив, что в настоящее время у него еще нет контракта с «Челси». «Жизнь прекрасна, но коротка, так что нужно найти то, что будет лучше для вас», — отметил Моуриньо.

В конце мая издание The Sunday Times написало, что португалец в «Челси» будет получать 8,5 миллионов фунтов после вычета налогов, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в английской премьер-лиге.

Последние три сезона португалец возглавлял мадридский «Реал», с который выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также трижды доходил до полуфинала Лиги чемпионов. 1 июня «Реал» в последней игре под руководством Моуринью обыграл «Осасуну» (4:2).

В перерыве между работой в «Челси» и «Реале» Моуриньо возглавлял миланский «Интер», с которым в 2010 году выиграл Лигу чемпионов.