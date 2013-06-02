Сборная Украины сыграла вничью с Камеруном

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч в Киеве стал генеральной репетицией перед важнейшей игрой отборочного турнира к чемпионату мира-2014, который сборная Украины проведет 7 июня против команды Черногории.

Игра с Камеруном выдалась непростой для украинской команды, даже несмотря на то, что соперник играл далеко не сильнейшим составом. В Киев не приехали восемь игроков основы одной из сильнейших команд африканского континента.

Тем не менее, на протяжении матча острые моменты в приблизительно равном количестве создавали оба соперника. И лишь в последние 10 минут игры украинцы сумели полностью завладеть преимуществом и создали несколько моментов подряд. Впрочем, гости сумели отбиться, что вполне логично. Ничья стала справедливым исходом игры.

Теперь, 7 июня украинцев ждет куда более сложная игра в Черногории. Напомним, что в октябре 2012 года в Киеве хозяева поля проиграли этому сопернику со счетом 0:1.