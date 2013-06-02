Украинские гребцы завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы

Как сообщает корреспондент УНИАН, награду выиграли Светлана Новиченко и Анна Концева.

Спортсмены сборной Украины участвовали в более чем половине дисциплин, в которых разыгрывались награды – 9 из 17. В четырех видах программы нашим спортсменам удалось квалифицироваться в финал.

В женской дисциплине «двойка распашная без рулевого» украинский экипаж Новиченко – Концева не сразу смог пробиться в финал, но использовал свой шанс в утешительном заезде, где уверенно лидировал всю гонку. Что касается решающего заезда, то украинки с самого начала захватили лидерство, но в концовке резко сдали. У спортсменок не хватило сил побороться за победу, но преимущества, созданного в начале, хватило для того, чтобы финишировать на третьем месте. Чемпионками в этом виде программы стали гребчихи из Румынии, серебряными призерами – немки.

В других финалах украинцы выступили менее удачно. В четверке парной женская команда в составе Наталья Ковалева, Диана Димченко, Виктория Колтунова и Елена Буряк заняли последнее 6-е место. В этом же виде программы у мужчин Дмитрий Михай, Иван Футрик, Александр Надтока и Иван Довгодько заняли обидное четвертое место, оставшись вне пьедестала. Наконец, в женской одиночке Украину представляла Наталья Довгодько, которая на Олимпиаде в Лондоне-2012 стала чемпионкой в четверке парной. В дисциплине «одиночка» в финале чемпионата Европы она финишировала лишь пятой.