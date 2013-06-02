Украинские пятиборцы завоевали серебро финала Кубка мира

Как сообщает корреспондент УНИАН, украинцы достаточно ровно прошли всю соревновательную дистанцию, ни разу не опустившись в промежуточной турнирной таблице ниже пятого места. Перед заключительным видом программы дуэт Тимошенко-Терещук занимал пятое место. Но в стрельбе и кроссе украинцы были немного более меткими и быстрыми чем представители Южной Кореи и Германии, а безоговорочного лидера команду России судьи дисквалифицировали за нарушение правил.

Первое место в миксте занял латвийский дуэт Елена Рублевская – Денис Черковскис, третьими финишировали немцы Дженни Кольман и Александр Нобис.

Как сообщал УНИАН, ранее в финале Кубка мира в женских соревнованиях «золото» завоевала Виктория Терещук, а бронзу – Анна Буряк. В мужских индивидуальных соревнованиях лучший из украинцев Дмитрий Кирпулянский занял лишь 23-е место.