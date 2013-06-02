Легкоатлетка Саладуха выиграла серебро этапа «Бриллиантовой лиги»

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, в штате Орегон на старт вышли три украинки.

Саладуха в своей лучшей попытке в тройном прыжке показала результат 14,85 метра (на тот момент это был лучший результат сезона в мире), но ее во многом благодаря сильному попутному ветру обошла колумбийка Катерина Ибаргуен (14,93 метра). В итоге украинка получила «серебро». Анна Князева, которая оформляет израильское гражданство, но пока выступает под желто-синим флагом, финишировала на шестом месте с результатом 14,15 метра.

В свою очередь, Вера Ребрик в секторе для метания копья в лучшей попытке показала результат 57,74 метра. В итоге украинка заняла восьмое место. Для сравнения победительница немка Кристина Обергфель отправила копье на 67,70 метра.

Как сообщал УНИАН, этап в Юджине был пятым с начала сезона «Бриллиантовой лиги» и вторым подряд в США.