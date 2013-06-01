Украинская спортсменка выиграла финал Кубка мира

Как сообщает официальный сайт соревнований, в списке 36 участниц финала Кубка мира были три украинки, две из которых до последнего момента претендовали на победу в общем зачете.

В частности, перед заключительным видом программы "комбинацией" (бег + стрельба), первое место занимала Анна Буряк, которая на 140 баллов опережала ближайшую преследовательницу. Что касается Терещук, то она шла на третьем месте. Тем не менее, в заключительном виде, стартовавшая на 11 секунд позже лидера Терещук сумела быстро пробежать дистанцию и метко отстрелять, что позволило ей не задерживаться на огневых рубежах.

Набрав 5440 баллов, украинка на 28 пунктов опередила финишировавшую второй россиянку Екатерину Хурашкину. Третье место заняла Анна Буряк, принесшая вторую награду сборной Украины. Также отметим, что третья участница от Украины Ирина Хохлова заняла 12-е место.

Соревнования в Нижнем Новгороде продлятся до 2 июня. В программе также запланированы мужские соревнования и микст.