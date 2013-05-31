Топ-5 лучших баскетболистов Украины
22:56, 31 мая 2013Спорт
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После окончания седьмого матча финальной серии чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги руководством лиги были отмечены лучшие игроки всего чемпионата, которые в итоге сформировали символическую пятерку Суперлиги 2012-2013.
Чемпионом Суперлиги сезона 2012/13 стал «Будівельник» / Фото : Сегодня
Как сообщает корреспондент УНИАН, список лучших выглядит следующим образом: Линн Грир («Азовмаш») - Малкольм Дилэйни («Будівельник») - Артур Дроздов («Будівельник») - Лео Лайонс («Будівельник») - Владан Вукосавлевич («Политехника-Галичина»).
Таким образом, участники финала плей-офф получили памятные дипломы и вошли в символическую пятерку.
Самым ценным игроком (MVP) чемпионата стал американский защитник «Будівельника» Малкольм Дилэйни.
Как сообщал УНИАН, чемпионом Суперлиги сезона 2012/13 стал «Будівельник», выигравший решающий матч со счетом 82:70, а вместе с ним и всю серию - 4:3.
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