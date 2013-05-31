Членом исполкома ФИФА впервые стала женщина

Как сообщает Russia Today, президент Футбольной ассоциации Бурунди Лидия Нсекера вошла в состав исполнительного комитета ФИФА по итогам специального голосования, состоявшегося сегодня в рамках конгресса организации на острове Маврикий.

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Нсерека получила 95 голосов из 203, опередив вице-президента Конфедерации Азиатского футбола Мяю Додд и Соню Бьен-Эме, представляющую острова Теркс и Кайкос. При этом обе соперницы Нсекеры также получили почетное право работать при исполкоме организации в течение следующего года.

Первые в истории выборы женщины-члена исполкома ФИФА состоялись по инициативе президента организации Йозефа Блаттера и при полной поддержке со стороны остальных участников конгресса, сообщает официальный сайт организации.

При этом изменилось и общее количество членов исполнительного комитета ФИФА – отныне он будет состоять из 25 человек. Помимо президента и восьми вице-президентов это еще 16 представителей различных футбольных федераций и ассоциаций.