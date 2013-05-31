Баскетболисты «Будівельника» выиграли чемпионат Суперлиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, судьба решающей игры определилась в первых двух четвертях матча.

Киевляне начали игру мощно, постоянно были нацелены на атакующие действия и добились преимущества в 19 очков. Первую 10-минутку они выиграли со счетом 28:19, вторую – 30:20.

После большого перерыва хозяева площадки стали играть намного более спокойно и рационально. Их главная задача состояла в том, чтобы удержать преимущество в общем счете. И потому они даже позволили мариупольцам выиграть третий период с разницей в 3 балла (11:14), а четвертый – в четыре очка – 13:17. В итоге, 82:70, более чем убедительная победа киевлян.

Лучшим игроком матча в составе победителей стал американский легионер Лео Лайонс, набравший 27 очков.

Столичный клуб в восьмой раз в своей истории стал чемпионом Украины. Ранее он выигрывал этот трофей шесть раз подряд в 90-х годах (1992-1997) и в 2011 году.