ФИФА ужесточила наказания за расизм

Практически единогласно (99%) участники проходящего на острове Маврикий в Индийском океана конгресса ФИФА приняли новые правила, согласно которым с клубов будут сниматься очки. Повторные нарушения со стороны команды или болельщиков могут привести к исключению из турниров, включая континентальные первенства.

"В этом году произошло несколько отвратительных событий, надолго отбросивших тень и на футбол, и на общество в целом. Я говорю о политике ненависти - расизме, невежестве, дискриминации, нетерпимости, узколобых предрассудках", - заявил президент ФИФА Йозеф Блаттер в обращении к конгрессу.

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"Мяч не дискриминирует и мы не должны", - добавил он.

В случае проявления расизма игроки и футбольные чиновники будут дисквалифицироваться не менее чем на пять матчей. На этот период им будет запрещено появляться на каких-либо футбольных стадионах.

"Мы начали действовать", - прокомментировал итоги голосования Блаттер.

По материалам: ИТАР-ТАСС, fifa.com