Результаты 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодня тремя матчами завершился 17-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Металлист выиграл у Зари 2:1 (Зезе 40, 60 - Шмаков 10), Металлург (3) и Кривбасс разошлись, обменявшись голами (Вернидуб 3 - Мелащенко 47), а Днепр вырвал победу у ФК Харьков после углового в самом конце игры - 1:0 (Канкава 89).

Напомним, что ранее завершились матчи Ворскла - Закарпатье 2:0 (Главина 45, Маркоски 55), Шахтер - Нефтяник-Укрнафта 1:1 (Чигринский 28 - Каракевич 17 пен.), Карпаты - Таврия 4:0 (Кобин 24, Ковель 30, 54, 65), Арсенал - Динамо 0:1 (Гиоане 45), Черноморец - Металлурга (Д) 1:0 (Васкес 74).

Теперь в четверке лидеров стало теснее: Шахтер - 41 очко, Днепр - 40, Динамо и Металлист - по 36.

Черноморец - 27, Таврия - 24, Кривбасс - 21, Заря и Металлург (3) - по 20, Арсенал - 19, ФК Харьков, Металлург (Д) и Ворскла - по 17, Карпаты - 16, Закарпатье - 14, Нефтяник - 11 очков.