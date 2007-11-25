Результаты жеребьевки Чемпионата мира по футболу
Украина - в 6-й группе с...
Завершилась жеребьевка Чемпионата мира по футболу, который состоится с 11 июня по 11 июля 2010 года в ЮАР.
В Европейской зоне 53 команды делятся на 9 групп. 8 - по шесть команд и одна - пять
Группа 1. Мальта, Албания, Венгрия, Дания, Швеция, Португалия.
Группа 2. Люксембург, Латвия, Молдова, Швейцария, Израиль, Греция.
Группа 3. Сан-Марино, Словения, Словакия, Сев. Ирландия, Польша, Чехия.
Группа 4. Лихтенштейн, Азербайджан, Уэльс, Финляндия, Россия, Германия
Группа 5. Эстония, Армения, Босния и Герцеговина, Бельгия, Турция, Испания.
Группа 6. Андорра, Казахстан, Беларусь, УКРАИНА, Англия, Хорватия.
Группа 7. Фарерские о-ва, Австрия, Литва, Сербия, Румыния, Франция.
Группа 8. Черногория, Грузия, Кипр, Ирландия, Болгария, Италия.
Группа 9. Исландия, Македония, Норвегия, Шотландия, Нидерланды.
Победители групп напрямую проходят в финальный турнир. Восемь лучших вторых мест встретятся между собой в стыковых поединках.