Завершился матч Ангола – Мексика

…В Ганновере на стадионе "AWD-Арена" завершился матч Чемпионата мира по футболу (группа D) Ангола – Мексика.

Первая же минута принесла и первый опасный момент у ворот Анголы. Мексика захватила инициативу и стала прижимать ангольцев к их воротам. Ангольцы изредка пытались контратаковать. На 12-й минуте Рафаель Маркес со штрафного пробил низом в штангу. К 20-й минуте обе команды устали от жесткой игры, несколько раз на поле выходили медики, скорость упала, смягчилась контактность единоборств. Ангольцы несколько раз вышли к воротам, дисциплинированно разыгрывая через всю середину поля сложные командные комбинации. Завершающие действия в этот период были их слабым местом, зато защитники отрабатывали свои зоны, страховали друг друга, как в хорошей ДЮСШ.

На 32-й минуте Фигереда со штрафного навесил на 11-метровую отметку, откуда Аква головой пробил выше ворот. Но Мексика тут же ответила острой голевой атакой – Жоау Рикарду в прыжке перехватывал прострел. За три минуты до конца тайма мексиканцы снова обострили ситуацию возле самых ворот: удар, добивание, вратарь тяжело, но справляется с летающим вокруг него мячом.

В таком стиле команды и доиграли первый тайм: трудолюбивый и в целом яркостью не отмеченный.

В первые десять минут второго тайма мексиканцы вернули инициативу, трижды входили в штрафную с ощутимыми угрозами для ворот, но вратарь и защитники успевали в итоге отреагировать. Потом пошли вперед ангольцы – Матеуш дальним ударом потревожил вратаря. И тут же самый опасный к 57-й минуте момент – прорыв Гильермо Франко к воротам, Рикарду едва достал переброшенный над ним мяч, а защитник сумел заменить его в воротах при добивании.

На 60-62-й минутах командными действиями ангольцы прижали соперников к штрафной минуты на две: в штрафную мексиканцы их не пускали, но и мяч отнять не могли. На 65-й Рикарду на выходе достал навес справа, на 66-й взял удар с 14 метров прорывающегося через защитников Омара Браво (автора двух голов в предыдущей игре мексиканцев с Ираном), на 70-й ошибся на выходе, но соперники неудачно добивали.

На 73-й и 74-й оба тренеры сделали замены – кто-то должен был переломить игру, и Мексика была к этому ближе. Тем более, что на 79-й минуте Андре Маканга получил вторую желтую карточку за умышленную игру рукой. Сборная Анголы осталась вдесятером… и тут же пошла в атаку. Мексиканцы ответили пятью, на 85-й Фонсека пробивался через защитников как через лес, падал, вставал, раздвигал руками, на 87-й Маркеш бил издали в угол, на 88-й мяч попал в штангу ангольских ворот.

Потом судья добавил три минуты… И в атаку пошла Ангола. А Мексика больше не сумела ничего создать - 0:0.