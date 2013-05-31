Все кандидаты на пост президента МОК отказались от зарплаты

Об этом сообщил Президент МОК Жак Рогге на итоговой пресс-конференции в Санкт-Петербурге (Россия), где завершилась Международная конвенция SportAccord, в рамках которой прошло заседание исполкома МОК.

Как сообщает официальный сайт МОК, Рогге заявил: "Я, действительно, предложил коллегам изменить существующую систему и ввести заработную плату для президента МОК. Я объяснил членам исполкома, почему я продвигаю эту идею – может возникнуть такая ситуация, что кандидат на пост президента будет очень молодым, и должен будет обеспечивать свою семью. А когда на тебе лежит груз финансовых проблем, ты вряд ли сможешь участвовать в предвыборной кампании и быть кандидатом на пост президента МОК. Но все шесть нынешних кандидатов единогласно отказались от моего предложения и сказали, что готовы работать на безвозмездной основе".

Также действующий глава МОК добавил: "Мы будем продолжать обсуждать этот вопрос, со временем ситуация может измениться и тогда членам исполкома придется принимать решения. Но для этого заседания, для этих выборов и для моего последователя никаких изменений не будет".

В своем выступлении Рогге также рассказал о следующем этапе предвыборной гонки: "3-4 июля в Лозанне (Швейцария) состоится внеочередная сессия МОК. На ней, в частности, шесть кандидатов на пост президента МОК представят свои предвыборные программы. На данный момент мы говорим о шести кандидатах, но, как вы знаете, выдвигать кандидатуры можно до 7 июня, хотя я не ожидаю, что произойдет изменение. Скорее всего, мы продолжим эту предвыборную кампанию с шестью кандидатами".

Как сообщал УНИАН, выборы президента МОК состоятся 10 сентября 2013 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В настоящее время кандидатами на пост президента МОК являются: Сергей Бубка (Украина), Нг Сер Мианг (Сингапур), Томас Бах (Германия), Чинг-Куо Ву (Тайвань), Ричард Кэррион (Пуэро-Рико) и Денис Освальд (Швейцария).