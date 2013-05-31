Объявлен состав сборной Украины по плаванию на чемпионаты мира и Европы

Как сообщили УНИАН в Федерации плавания Украины, на чемпионат мира в Барселоне (Испания), который стартует 28 июля, главный тренер команды Андрей Сердинов повезет восемь спортсменов в возрасте 14-28 лет.

Соревноваться на главном турнире года будут Виктория Солнцева, Андрей Говоров, Дарина Зевина, Мария Ливер, Игорь Борисик, Анна Дзеркаль, Сергей Фролов, Максим Шемберев. «Мы отобрали сильнейших спортсменов страны. В состав команды вошли только те пловцы, которые выполнили нормативы А, установленные Международной Федерацией плавания», - сказал Сердинов.

Кандидатуры еще трех спортсменов, которые будут выступать на чемпионате мира в плавательном марафоне на открытой воде, утвердят в конце июня после чемпионата Украины в Бердянске.

Главный тренер команды подчеркнул, что среди лидеров сборной Украины - чемпион первых Олимпийских игр среди юниоров Андрей Говоров, чемпионка первых Олимпийских игр среди юниоров и чемпионка мира Дарина Зевина, участник и финалист Олимпийских игр и чемпион мира Игорь Борисик, призер чемпионата Европы и трехкратный рекордсмен Украины Сергей Фролов и самая младшая спортсменка в команде 14-летняя Виктория Солнцева.

На чемпионат Европы среди юниоров, который состоится в г. Познань (Польша) 10-14 июля, от Украины поедут 23 спортсмена. Это девушки 14-16 лет и юноши 17-18 лет: Дмитрий Сидорченко, Максим Крипак, Богдан Плавин, Виктория Солнцева, Анастасия Малявина, Михаил Романчук, Илья Тесленко, Федор Болычев, Дмитрий Туркин, Орина Якуба, Тарас Бойчук, Маргарита Смирнова, Алексей Журавлев, Алексей Моргун, Владислав Савенков, Владимир Загурский, Кристина Панчишко, Павел Никоноров, Сергей Рослый, Артур Плаксюк, Ангелина Микишь, Максим Олексеенко и Данил Колодяжный.

Единственная из спортсменов, которая выступит сразу в двух международных соревнованиях – чемпионате Европы среди юниоров и чемпионате мира – Виктория Солнцева.

«Солнцева стала открытием этого года в отечественном плавании. Несмотря на юный возраст, она занимает лидирующие позиции в мировом рейтинге», - сказал Сердинов. Спортсменка установила сразу два рекорда Украины на соревнованиях летнего Кубка Украины, которые состоялись 18-21 мая. Она проплыла 100-метровую дистанцию брассом с результатом 1 мин. 06.73 сек., побив рекорд 2007 года Анны Хлистуновой. Всего две секунды отдаляют Солнцеву от мирового рекорда, установленого американкой Джессикой Харди в 2009 году. Она проплыла 100-метровку брассом с результатом 1 мин. 04.45 сек.