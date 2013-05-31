Сегодня ФИФА может принять «предупреждение» миру футбола
10:09, 31 мая 2013Спорт
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Руководящий орган мирового футбола, ФИФА, в пятницу, 31 мая, будет голосовать за предложения относительно того, как вытеснить расизм из спорта.
На ежегодном конгрессе на острове Маврикий соберутся делегаты, представляющие более 100 национальных ассоциаций.
Участники события рассмотрят отчет рабочей группы под руководством вице-президента ФИФА, Джеффри Уэбба. Сам он назвал документ "предупреждением" для мира футбола.
Среди предложений - дисквалификация национальных сборных на дальнейшие чемпионаты мира, если фанаты будут выкрикивать расистские слоганы.
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