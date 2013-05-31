Сегодня ФИФА может принять «предупреждение» миру футбола

На ежегодном конгрессе на острове Маврикий соберутся делегаты, представляющие более 100 национальных ассоциаций.

Участники события рассмотрят отчет рабочей группы под руководством вице-президента ФИФА, Джеффри Уэбба. Сам он назвал документ "предупреждением" для мира футбола.

Среди предложений - дисквалификация национальных сборных на дальнейшие чемпионаты мира, если фанаты будут выкрикивать расистские слоганы.

ВВС Украина