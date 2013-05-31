"Металлист" и "Карпаты" судятся за злополучный матч 2008 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Риб сообщил на семинаре по вопросам деятельности Лозаннского суда в Доме футбола.

«Все наши решения могут быть оспорены в Швейцарском федеральном трибунале, и если «Металлист» с «Карпатами» будут не согласны с решением CAS, то они могу воспользоваться этим правом. Однако подчеркну, что апелляция в Швейцарский федеральный трибунал может быть подана исключительно по процедурным вопросам. Иными словами: ни доказательства, ни факты, подтвержденные CAS, не могут быть поставлены под сомнения», - отметил Риб.

Также он объяснил, что если то или иное доказательство принято к рассмотрению CAS и признано правомерным, или если этим судом был подтвержден тот или иной факт, то отменить их Швейцарский федеральный трибунал не вправе. Трибунал может отменить решение CAS лишь в том случае, когда в ходе рассмотрения дела Лозаннским судом были нарушены права одной из сторон с точки зрения процедуры. Например, не заслушаны все доводы или неправомерно не учтены некоторые аргументы.

При этом клубы могут попросить Швейцарский федеральный трибунал приостановить действие решения CAS, пока их апелляция не будет рассмотрена трибуналом.

Ранее Риб заявил, что даже гипотетическая возможность вмешательства в работу CAS со стороны УЕФА, любой другой организации или частных лиц просто исключена.

Ранее сегодня стало известно, что решение по делу о якобы договорном матче «Металлиста» и «Карпат» будет обнародовано через две недели.

Справка УНИАН. Матч 26-го тура 17-го Чемпионата Украины, который состоялся 19 апреля 2008 года в Харькове между «Металлистом» и «Карпатами», завершился со счетом 4:0 в пользу харьковчан. После матча разгорелся скандал – харьковский и львовский клубы обвинили в нарушении принципов честной игры, в том, что матч носил договорный характер.

19 октября 2010 года решением апелляционного комитета Федерации футбола Украины был пожизненно отстранен от какой-либо деятельности в футболе экс-игрок «Карпат» Сергей Лащенков и на пять лет дисквалифицирован спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников.

Генеральному директору львовского клуба Игорю Дедишину дали три года дисквалификации, а все футболисты «Карпат», которые принимали участие в этой игре, дисквалифицированы на три года условно.

После этого клубы подали апелляцию на решение функционеров ФФУ в Спортивный арбитражный суд Лозанны.