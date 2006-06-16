Завершился матч Голландия - Кот д`Ивуар

В Штутгарте завершился матч Нидерланды – Кот д`Ивуар, который определил две команды, вышедшие в 1/8 финала из группы С (ее называют "группой смерти"). Победа голландцев (2:1) обеспечила участие в матчах плей-офф им и аргентинцам. Сборные Кот д`Ивуара и Сербии и Черногории потеряли все шансы на продолжение борьбы.

Все голы были забиты в первом тайме. В период с 23-й по 27-ю минуты голландцы добились преимущества в два мяча. Первый забил Робин ван Перси, реализовавший штрафной удар. Отметим, что ивуарийцы сфолили именно на ван Перси. Через четыре минуты Руд ван Нистелрой умело избежал офсайда и удвоил счет.

Игроки Кот д`Ивуара также имели свои моменты и использовали один из них. Блеснул Бакари Коне, после удара которого мяч попал в самую девятку – 2:1. После перерыва игра стала более нервной – голландцы стали больше заботиться об обороне, поскольку в некоторых эпизодах первого тайма африканцы разбирались с защитниками "оранжевых" слишком легко.

Моменты были у обеих команд, но вратарь сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар играл надежно, а голландским форвардам пару раз не хватило удачи. В итоге счет не изменился – 2:1. Таким образом, Нидерланды и Аргентина набрали по шесть очков и вышли в 1/8 финала, а команды Кот д`Ивуара и Сербии и Черногории очков не имеют.

Лента.ру