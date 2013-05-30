Президент «Реала» не продаст Роналду даже за миллиард евро

Об этом заявил президент команды Флорентино Перес, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Я сделаю все возможное, чтобы Роналду продлил контракт, - передают слова Переса местные СМИ. - У него осталось еще два года по действующему соглашению, он лучший футболист в мире и мы хотим сохранить его и дальше. Роналду лидер и символ клуба. Я не продам его даже за 1 млрд евро. Криштиану настоящий победитель и он хочет завоевывать титулы. А "Реал" самый подходящий клуб для этого".

На португальца претендуют английский "Манчестер юнайтед" и французский ПСЖ.