Результаты 14-го тура английской Премьер-лиги

МЮ проигрывает, у Эвертона - хоккейный счет

Ньюкасл - Ливерпуль 0:3 (Джеррард 27, Кюйт 46, Бабел 66) Бирмингем - Портсмут 0:2 (Мунтари 33, Кранчар 82) Вандерерс - МЮ - 1:0 (Анелька 10) Арсенал - Уиган 2:0 (Галлас 83, Росицки 85) Эвертон - Сандерленд 7:1 (Якубу 11, 73, Кехилл 17, 61, Пиенаар 42, Джонсон 79, Осман 85 - Йорк 45) Миддлсбро - Астон Вилла 0:3 (Керью 45, Меллберг 48, Агбонлахор 58) МСити - Ридинг 2:1 (Петров 11, Айланд 90 - Харпер 42) Дерби - Челси 0:2 (Калу 17, Райт-Филиппс 73, Шевченко отыграл матч в основном составе). Завтра играют Вест Хэм - Тоттенхэм и Фулхэм - Блекберн.

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