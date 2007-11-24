Результаты 14-го тура английской Премьер-лиги
20:38, 24 ноября 2007Спорт
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МЮ проигрывает, у Эвертона - хоккейный счет
Ньюкасл - Ливерпуль 0:3 (Джеррард 27, Кюйт 46, Бабел 66)
Бирмингем - Портсмут 0:2 (Мунтари 33, Кранчар 82)
Вандерерс - МЮ - 1:0 (Анелька 10)
Арсенал - Уиган 2:0 (Галлас 83, Росицки 85)
Эвертон - Сандерленд 7:1 (Якубу 11, 73, Кехилл 17, 61, Пиенаар 42, Джонсон 79, Осман 85 - Йорк 45)
Миддлсбро - Астон Вилла 0:3 (Керью 45, Меллберг 48, Агбонлахор 58)
МСити - Ридинг 2:1 (Петров 11, Айланд 90 - Харпер 42)
Дерби - Челси 0:2 (Калу 17, Райт-Филиппс 73, Шевченко отыграл матч в основном составе).
Завтра играют Вест Хэм - Тоттенхэм и Фулхэм - Блекберн.
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