На медалях Олимпиады в Сочи изобразили лоскутное одеяло (фото)

Медали «Сочи 2014» продолжают единую стилистику первых в истории России зимних Игр, - сообщает официальный сайт Олимпиады.

С помощью гравировки на награды нанесено фирменное «лоскутное одеяло» - образ Игр 2014 года – символизирующее многообразие культурных традиций российских народов, отмечают огранизаторы.

На лицевой стороне медали (аверс) изображены Олимпийские кольца. На оборотной стороне (реверс) – название вида соревнований на английском языке и эмблема Игр «Сочи 2014». Официальное название Игр на русском, английском и французском языках размещено на ребре (гурт).

Олимпийские игры в Сочи станут рекордными по числу представленных видов соревнований, в связи с чем будет изготовлено рекордное количество комплектов медалей – около 1300 штук.