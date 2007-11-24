«Шахтер» отдал 2 очка аутсайдеру
18:58, 24 ноября 2007Спорт
656
«Нефтянику» из Ахтырки…
С ничейным счетом – 1:1 - закончилась в Донецке игра ФК «Шахтер» с «Нефтяником» из Ахтырки.
Уже на 9 минуте «Шахтер» мог открыть счет, но Кастильо, пробивая одиннадцатиметровый, не сумел переиграть вратаря «Нефтяника». А вот гости свой пенальти не упустили. Каракевич точно выполнил удар с точки и открыл счет – 0:1, сообщает Остров.
На 28 минуте Чигринский головой переправляет мяч, пришедший ему с углового, в ворота «Нефтяника» - 1:1.
Больше голов в этом матче зафиксировано не было.
«Шахтер», удерживающий первое место в турнирной таблице, на своем поле уступил 2 очка команде, занимающее самую нижнюю строчку в нынешнем чемпионате страны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter