В одиночном разряде на «Ролан Гаррос» не осталось ни одного украинца
На открытом чемпионате Франции по теннису в одиночном разряде не осталось ни одного представителя Украины.
Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису во втором раунде.
Как сообщает официальный сайт турнира, украинка уступила представительнице США Варваре Лепченко, посеянной под 29 номером: 6:7, 1:6.
В противостоянии с уроженкой Узбекистана Лепченко, наша спортсменка достойно провела первый сет и даже лидировала на тайбрейке со счетом 5:1. Но несколько неуверенных розыгрышей и ошибок позволили ее более опытной сопернице выиграть шесть очков подряд.
Преимущество американки во второй партии, которая гораздо выше находится в мировом было уже более ощутимым.
Отметим, что американка изначально была фаворитом этого матча. В прошлом году Лепченко дошла в Париже до четвертфинала. На сегодняшний момент она занимает 25 строчку мирового рейтинга, но ее лучшим показателем является 19-я позиция.
Как сообщал УНИАН, ранее из борьбы в одиночном разряде на кортах "Ролан Гаррос" выбыли 5 украинцев - Леся Цуренко, Юлия Бейгельзимер, Александр Долгополов, Сергей Стаховский и Илья Марченко. Таким образом, украинцев в турнирной сетке больше не осталось. Ближайший матч с участием наших спортсменов в парном разряде состоится 29 мая вечером, когда Сергей Стаховский выйдет на корт в паре с россиянином Михаилом Южным в матче первого круга.