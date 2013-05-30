Назначен главный арбитр на матч Украина – Камерун

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, главным арбитром матча назначен 40-летний рефери из России Владислав Безбородов. Ассистенты - Николай Голубев (Россия) и Вячеслав Семенов (Россия). Резервный арбитр - Евгений Арановский (Украина).

Карьеру арбитра Безбородов начал в 2001 году. С 2007 года он начал работать на матчах российской Премьер-лиги. Безбородов - арбитр ФИФА, который входит в первую группу судей УЕФА. В его послужном списке финал Чемпионата Европы 2009 среди юношей до 17 лет.

На матчах с участием национальных сборных команд Украины российский арбитр еще не работал.

Как сообщал УНИАН, матч в Киеве 2 июня пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 21.00.