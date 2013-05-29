Борьба сохранила шансы остаться в олимпийской программе

Исполком МОК на заседании в Санкт-Петербурге отклонил пять других дополнительных видов: карате, роликовый спорт, скалолазание, вейкбординг и ушу.

В окончательную программу Игр попадет один вид спорта из трех, включенных в шорт-лист. Голосование, которое определит победителя, должно пройти во время сессии МОК в Буэнос-Айресе в сентябре 2013 года.

Борьба ранее входила в число основных видов летней олимпийской программы, однако в феврале 2013 года исполком МОК принял решение о ее исключении. Это решение вызвало недовольство спортивного сообщества в Украине и многих других странах, в основном постсоветского пространства, которые традиционно показывают в борьбе хороший результат. В настоящий момент (до 2020 года) в летнюю олимпийскую программу входят три вида борьбы — греко-римская, вольная и женская.