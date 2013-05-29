Фоменко: Сейчас каждая игра, как последняя

Как передает корреспондент УНИАН, тренер команды в первую очередь поблагодарил Федерацию футбола Украины, которая нашла команде спарринг-партнера перед важной игрой в Черногории: «ФФУ и УФИ помогли нам с поиском соперника перед ответственной игрой с Черногорией. Она очень важна и для нас, и для нашего соперника. Сейчас у нас каждая игра, как последняя. Единственный недостаток - матч состоится тогда, когда чемпионат Украины уже закончился. Не все футболисты сумели выполнить задачи, которые стояли перед их клубами. Это сказалось на психологии. Но жизнь есть жизнь. Попробуем что-то изменить. Даст Бог, за время подготовки ребята будут «живы и здоровы». Оценим состояние их готовности и во время товарищеского матча».

На вопрос, касающийся микроклимата в команде тренер заметил: «Об этом лучше спросить у ребят. С нашей - тренерской - стороны нет никаких претензий к игрокам в плане взаимоотношений и отношения к работе».

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Также тренер дал свою оценку ближайшему сопернику из Камеруна: «Вы знаете состав этой сборной. Практически все футболисты представляют европейские клубы - команды Франции, Испании. Об уровне мастерства игроков свидетельствует тот факт, что они неоднократно играли на чемпионатах мира, первенстве Африки. Прошли школу европейского футбола. Камерун - команда хорошего уровня. Постараемся, чтобы обошлось без травм. Камерун играет несколько в другой манере, чем наш ближайший соперник по отборочной группе. Задача номер один - получить игровую практику».

Напомним, товарищеский матч с Камеруном состоится 2 июня в Киеве на НСК «Олимпийский». В свою очередь, отборочная игра чемпионата мира-2014 Черногория - Украина пройдет 7 июня в Подгорице. Начало игры в 21.30 по киевскому времени.