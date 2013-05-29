«Азовмаш» сравнял счет в финальной серии баскетбольной Суперлиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч в Мариуполе был крайне важным, прежде всего, для «Азовмаша», который проигрывал в серии до четырех побед – 2:3.

В первых трех четвертях игры преимущество в счете постоянно переходило от одной команды к другой. «Качели» начались с того, что мариупольцы выиграли первую четверть с разницей в пять очков (26:21), после чего уже киевляне ответили во второй 10-минутке локальной победой с разницей «+7» (общий счет – 49:51). После большого перерыва мариупольцы смогли восстановить свой перевес, но он был крайне незначительным – 72:69.

Решающим стал заключительный четвертый период матча, в котором хозяева контролировали ход игры и добились итоговой победы, пусть и с минимальной разницей в счете – 96:95.

Лучшим игроком матча в составе победителей стал американский легионер Линн Грир, набравший 34 очка.

Как сообщал УНИАН, седьмой решающий матч украинской баскетбольной Суперлиги состоится 31 мая в Киеве. Столичный клуб имеет преимущество своей площадки, так как выиграл регулярный чемпионат Украины сезона 2012/13.