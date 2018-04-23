«Металлист»: прорыв в главную Лигу

Сезон 2012/13 стал историческим не только для "Металлиста", но и для всего украинского футбола. Впервые за много лет второе место занял не кто-то из дуэта "Шахтер" - "Динамо". При этом прорыв харьковчан стал логичным и вполне заслуженным. Команда много лет шла на третьем месте в турнирной таблице, а в этом году не просто опередила киевлян, а еще и выиграла у них обе очные встречи сезона. Теперь у харьковчан впереди испытание, которого еще не было никогда.

Многие специалисты считают, что участие в квалификации главного турнира континента уже станет большим опытом для игроков харьковского клуба. А вот попасть в основной турнир, который стартует в сентябре, будет крайне непросто. Если в третьем отборочном раунде харьковчане выступят в роли сеянной команды и, скорее всего, пройдут своего оппонента, то затее «Металлист» ждет испытание куда тяжелее. В заключительном раунде плей-офф им попадется один из пяти соперников – итальянский "Милан", лондонский "Арсенал", французский "Лион", немецкий "Шальке-04", испанская "Валенсия" (или "Реал Сосьедад" – так как чемпионат Испании еще не закончился).

Впрочем, главный тренер "Металлиста" Мирон Маркевич пока предпочитает не загадывать наперед. "Команду необходимо усилить. Это однозначно. У нас, я думаю, появится пять новых футболистов. Учитывая то, что команда начнет подготовку к новому сезону уже 17 июня, нужно действовать быстро. Но у нас очень профессиональная административная команда. Справимся", - рассказа коуч харьковчан УНИАН.

Имен пока тренер не называет. Молчат и в клубе. Зато говорят о другой, не менее важной, оставляющей спортивных достижений: о финансовой стабильности в клубе, которую обеспечивает новый президент Сергей Курченко. Генеральный директор клуба Сергей Волик отмечает: "У нас нет недостатка в финансах в принципе. Сергей Витальевич (Курченко - УНИАН) четко сказал – сколько денег будет необходимо на селекцию, столько он и выделит. Экономить в этом вопросе никто не будет. Команда должна соответствовать уровню главного европейского турнира. В общем, на данный момент я ощущаю полную поддержку руководства".

Кроме того, Волик рассказал УНИАН, что и останавливаться на достигнутом на внутренней арене никто не собирается: "Есть задача. Команда будет бороться за золото национального чемпионата. Мы понимаем, что на данный момент конкурировать с "Шахтером" крайне тяжело, но мы будем это делать".

Возвращаясь к Лиге чемпионов, отметим, что пока еще, по словам главного тренера, говорить о предстоящем турнире нечего. Неизвестен даже соперник по третьему раунду соревнований, с которого команда начнет свой путь в дебютной Лиге. И что уж тут говорить о возможных соперниках в четвертом. Кстати, если харьковчане пройдут третий раунд, то, как минимум, гарантируют себе участие в Лиге Европы, куда автоматически попадают все неудачники заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов. Но в Харькове, похоже, даже и думать об этом никто не хочет. И те давление и колоссальную ответственность, которые сейчас ложатся на плечи Мирона Маркевича, трудно себе и представить. Возможно, именно поэтому тренер избегает любых, даже наводящих вопрос о Лиге чемпионов.

Зато неожиданно признался в другом: "Если бы в этом году "Металлист" опять завоевал бронзу, я бы покинул команду. 8 бронз – это перебор. Я об этом никому не говорил, даже руководству клуба, но для себя сам все давно решил. Но судьба распорядилась так, что мы выиграли серебро. Прогресс налицо. Значит, я еще нужен команде, еще поработаю", - рассказал УНИАН Маркевич.

Напомним, что из семи бронзовых наград, завоеванных специалистом ранее, одну он завоевал с "Карпатами" (1998) и шесть – с "Металлистом". Причем, эти шесть медалей он выиграл за шесть сезонов подряд, с 2006/07 до 2011/12.

Что до проблем и слабых сторон команды, то главной, по мнению подавляющего большинства специалистов, является отсутствие перспективных украинцев в основе и запасе «Металлиста». Практически все игроки команды, если и не находятся в преклонном для футбола возрасте, то, по крайней мере, пик своей карьеры уже прошли. Главный тренер это комментирует в привычной для себя весьма флегматичной манере: "На последний матч с "Карпатами" вышли игроки, которым только летом исполнится 19 лет (Евгений Радченко и Александр Андриевский). По одной игре об их готовности к переходу на новый уровень судить рано. Но мы им даем шанс, пусть стараются, проявляют себя".

Кстати, неожиданно может "подсобить" главному тренеру "Металлиста" и его бывшая команда - "Карпаты", чье руководство объявило о выставлении на трансфер сразу 19 игроков. Практически все из них имеют опыт игр в основе, в Премьер-лиге. Уже сейчас появилась информация о том, что Игорь Худобяк и Олег Голодюк, включенные в «список 19-ти», могут сменить львовскую прописку на харьковскую. Околофутбольная общественность уже давно пестрит слухами о том, что в их услугах заинтересован лично Мирон Маркевич. Сам тренер по поводу каких бы то ни было конкретных имен хранит молчание.

Впрочем, омолодить команду эти футболисты точно не смогут. Худобяку – 28 лет, Голодюку – 25. Вместе с тем, в "Карпатах" они были на ведущих позициях и их опыт может быть весьма полезен "Металлисту", которому остро не хватает игроков с украинским паспортом. По крайней мере, на уровне национального первенства они точно смогут усилить клуб. А что касается Лиги чемпионов, то там никакого лимита по национальному признаку не существует в принципе.

Что касается прогнозов на предстоящий сезон, особенно на его начало – августовскую квалификацию к Лиге чемпионов – то здесь умеренными оптимистами выступают бывшие игроки команды. Александр Призетко, выступавший в "Металлисте" в 1988-93 годах, а потом завершивший профессиональную карьеру в клубе в сезоне 2004/05, отмечает: "На третьем этапе квалификации соперники будут весьма посредственного уровня. Таких "Металлист" регулярно обыгрывает в Лиге Европы. Кроме того, не будем забывать, что на этом этапе харьковчане – сеянные. Хотелось бы верить, что проблем здесь не возникнет. Что касается четвертого этапа, то будет намного сложнее, но не критично. Все команды известные, очень высокого уровня, но в этом сезоне не смогли по ряду причин успешно выступить ни на внутренней арене, ни в еврокубках. "Милан" и "Лион" в своих национальных чемпионатах заняли третьи места, "Арсенал", "Шальке" и испанский клуб, который еще не определился – четвертые. Не думаю, что для "Металлиста задача обыграть кого-то по сумме двух матчей непосильна. Да, будет тяжело, но не так критично, как сейчас многим кажется".

Кстати, напомним, с чего начинался прошедший сезон 2012/13 для киевского "Динамо", ставший самым провальным за всю постсоветскую историю клуба. Начинался он с квалификационных матчей Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхнгладбаха, которую киевляне, несмотря на все свои, уже тогда явно видимые, проблемы, прошли. И тот же "Шальке-04" из Гельзенкирхена вряд ли будет явным фаворитом в паре с "Металлистом". К тому же, много зависит от того, где состоится ответный матч. Фактор своего поля также может сыграть в пользу харьковчан. Не кажется неуязвимым и много лет обходящийся без трофеев лондонский "Арсенал", завоевавший за последние 8 сезонов только два титула победителя Кубка футбольной лиги, третьего по значимости трофея в стране после Премьер-лиги и Кубка Англии. Наконец, "Лион" и "Валенсия" (или "Реал Сосьедад") также не входят в число грандов. Среди предстоящих «Металлисту» соперников суперклубом можно считать только "Милан". И у харьковчан действительно есть шансы уже с первого раза пройти в основной турнир Лиги чемпионов. А там уже очень многое будет зависеть от психологического состояния команды, того, как ее настроит тренер, поверит ли сам Маркевич в возможность успеха в квалификации Лиги чемпионов...

Отчасти, о психологическом состоянии команды, рассуждает и бывший футболист киевского "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко, который до решающей игры прошедшего чемпионата Премьер-лиги в Харькове ("Металлист" - "Динамо") был уверен, что хозяевам поля не хватит духа победить соперника.

Сейчас тональность его высказываний резко изменилась: "Результаты чемпионата абсолютно закономерны. "Шахтер" на голову сильнее всех. Что касается "Металлиста", то эта команда из года в год постоянно прогрессировала, что неудивительно. У нее серьезный тренер, который ведет целенаправленную работу. Считаю, что Маркевич и его игроки полностью заслужили этот успех. Что касается попадания команды в Лигу чемпионов, то шанс есть всегда. И против любого противника. Сейчас харьковчане заявили о том, что хотят приобрести пять игроков – по одному на каждую позицию. Будет очень важно, что это за игроки, как они смогут адаптироваться в новой команде, впишутся ли в коллектив, игровую схему Маркевича. Это не точечное усиление, не один-два человека, а целых пять".

Говоря о "Металлисте", нельзя забывать и о том, что покорение новой высоты практически совпало с приходом в клуб нового владельца. В конце декабря 2012 года команду у прежнего президента Александра Ярославского выкупил Сергей Курченко. Разумеется, сказать, что второе место в Премьер-лиге – успех нового руководства – было бы большим преувеличением. В конце концов, игроки, тренерский штаб и даже администрация клуба до сих пор практически полностью состоят из людей, которые пришли в клуб при его прежнем президенте. Тем не менее, именно фактор стабильности, прежде всего, финансовой, при новом начальстве особо отмечают игроки.

Так, капитан команды Хосе Соса заявил: "Смена такой важной фигуры не может не пройти незамеченной. Но хорошо то, что не произошло других кардинальных изменений. Кроме владельца, на руководящих должностях остались нам хорошо знакомые люди: остался и Мирон Маркевич, спортивный и генеральный директора. Все люди, которые работали в нашем клубе, остались на своих местах. Смена президента однозначно не навредила команде, не повлияла на ее жизнедеятельность. Что касается нового президента, то могу сказать лишь слова благодарности. Он вселил в нас уверенность, подтвердил поставленные задачи делами, четкими действиями с финансовой стороны. На это все футболисты отреагировали желанием, старанием и работой. В плане общения – конечно, у нас не было столько времени, чтобы познакомиться поближе. Был короткий период времени, когда все должны были работать для достижения результата. Но все, что было обещано, президент выполнил. За это ему все благодарны. И ответили тем же", - рассказал лидер харьковчан УНИАН.

Так как сомневаться в финансовом благосостоянии нового собственника клуба не приходится, сейчас главное – чтобы деньги пошли впрок.

Новая для "Металлиста" история начнет вершиться уже совсем скоро. И только от самих игроков зависит, насколько продолжительной и яркой она получится. В случае же неудачи возвращаться в привычный для себя формат Лиги Европы команде будет очень тяжело психологически. Поэтому сейчас харьковчанам остается только пожелать удачи. Все остальное у команды Сергея Курченко вроде бы есть.

Кирилл Стадниченко