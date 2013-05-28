Кандидата в президенты МОК Сергея Бубку поддерживают 28 национальных федераций

Об этом он сообщил, выступая в Санкт-Петербурге на международной конвенции "СпортАккорд", передает ИТАР-ТАСС.

"Сегодня для меня особенный день, - заявил Бубка. - 28 федераций поддерживают меня. Накануне я разговаривал с президентом МОК Жаком Рогге и сообщил о моем намерении выдвигаться на этот пост. Рад, что мне выпала возможность объявить о новом направлении моей карьеры в Санкт-Петербурге, в котором начинал свою профессиональную карьеру".

"Спорт сегодня - это большой вызов, очень важное направление для всех нас. Спорт помогает строить характер, укреплять дружбу. Очень важно олимпийское будущее. Мы должны стать динамичнее и сильнее. Самая серьезная проблема XXI века - это допинг, а также договорные матчи и тотализатор. Мы должны научить спортсменов с этим бороться, противостоять этому. Верю, что это успешный путь".

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"Мы должны строить яркое олимпийское будущее, продолжать традиции Жака Рогге и Хуана Антонио Самаранча, - продолжил Бубка. - Эта идея выросла во мне. Я атлет, вырос в спорте. Всегда мечтал учить детей через спорт, реально менять мир в лучшую сторону, эти возможности дает работа в МОК. Я много общался с друзьями и коллегами, они тоже говорили, что я должен пройти этот путь. Знаю, что для этого у меня есть все необходимое, ведь спорт - это моя жизнь. Сейчас пришло хорошее время, чтобы я стал президентом МОК".

Бубка выделил главный приоритет развития олимпийского движения: "Спорт должен развиваться, ориентируясь прежде всего на детей. Важно привлекать их к занятиям спортом, к олимпийскому движению, они должны быть с нами. Прекрасно, если они станут спортсменами профессионального уровня, но также хорошо, если они вырастут просто здоровыми людьми".

Глава НОКсогласен с Рогге в том, что глава Международного комитета должен получать зарплату на этом посту: "Сегодня за свою работу в МОК, ИААФ я денег не получаю. Но Олимпиада стала большим бизнесом, и Рогге прав в том, что президент должен получать средства, чтобы больше работать".

Относительно перспектив видов спорта-кандидатов на включение в олимпийскую программу Бубка был краток: "Я уверен, что МОК примет правильное решение по видам спорта, которые необходимо включить в программу Олимпийских игр".

Ранее свои кандидатуры на эту должность выдвинули Томас Бах (Германия), Нг Сер Мианг (Сингапур), У Цинго (Тайвань), Ричард Кэррион (Пуэрто-Рико) и Денис Освальд (Швейцария).

Еще одна бывшая спортсменка, чемпионка Олимпийских игр-1984 в беге на 400 м с барьерами марокканка Наваль эль Мутавакель также изъявила желание баллотироваться на пост президента, однако она должна официально подтвердить свое намерение до 10 июня.

Выборы состоятся в сентябре 2013 года. Действующий глава МОК Рогге занимает этот пост с 16 июля 2001 года.