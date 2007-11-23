ФИФА огласила ноябрьский рейтинг

21:42, 23 ноября 2007
Спорт
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Украина не выпала из третьего десятка

Всемирная федерация футбола составила свой традиционный ежемесячный рейтинг. Аргентина, несмотря на 10 потерянных очков, сохранила полученное в прошлом рейтинге первое место, а бразильцы, поднявшись на 43 очка, все же не сумели потеснить земляков по континенту. Зато успели всего на 4 очка "уйти" от итальянцев, добившихся одного из лучших ростов в рейтинге. Спустились в таблице Франция, Голландия, Англия, Румыния, Шотландия, Польша. Поднялись - Испания, Греция, Турция, Болгария, Израиль.

Проигрыш российской сборной в Израиле принес рекордное в рейтинге падение по очкам (-99 и 6 позиций). Рекорд по падению мест - за Уругваем (-10 позиций при -69 очках). Большие потери у Мали (-6 и -42, соответственно), Шотландии (-1 и - 59), Голландии (-2 и - 37), Англии (-1 и -24) и Франции (- 3 и -28). Украина потеряла в рейтинге всего 4 очка, но в тесной третьей десятке это опустило ее с 22-й позиции на 29-ю.

Рекордсмены роста: болгары (160 очков, 16 позиций), турки (153, 12), израильтяне (145, 11), испанцы (123, 2), чехи (116, 3), итальянцы (111 очков), колумбийцы (106, 8) греки (80, 3).

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