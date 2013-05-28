Бубка идет в президенты Международного олимпийского комитета - СМИ

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, приближенный к Сергею Бубке, 49-летний олимпийский чемпион во вторник, 28 мая, даст пресс-конференцию в Санкт-Петербурге (Россия), на которой, как ожидается, он сообщит о своем намерении участвовать в выборах президента МОК в сентябре.

Агентство АР также сообщило о том, что г-н Бубка выдвинет свою кандидатуру, со ссылкой на "официальный источник, знакомый с решением".

В пресс-службе Национального олимпийского комитета подтвердили информацию о пресс-конференции Сергея Бубки. Однако не смогли подтвердить или опровергнуть сообщение о намерении чемпиона мира баллотироваться на пост президента МОК.

"У нас нет этой информации. Не было сделано официальное заявление", - сообщили ВВС Украина в пресс-службе НОК.

Пресс-конференция состоится в кулуарах международного конвента "Спорт-Аккорд" в Санкт-Петербурге, а также в преддверии заседания совета директоров Международного олимпийского комитета.

С 2001 года президентом Международного олимпийского комитета является швейцарец Жак Рогге.

Выборы президента МОК состоятся 10 сентября в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Самый молодой претендент

Ожидается, что Сергей Бубка станет шестым кандидатом на пост президента Международного олимпийского комитета.

О своем участии в выборах уже объявили вице-президенты МОК Томас Бах из Германии и Нг Сер Мианг из Сингапура, председатель ассоциации любительского бокса Чи Куо Ву (Тайвань), председатель финансовой комиссии Ричард Каррион (Пуэрто-Рико) и председатель Международной федерации гребли Денис Освальд (Швейцария).

Сергей Бубка является самым молодым из всех претендентов.

Он участвовал в четырех Олимпийских играх, в 1988 году на Олимпиаде в Сеуле Сергей Бубка завоевал золотую медаль в прыжках с шестом, выступая за СССР.

Шестикратный чемпион мира, Сергей Бубка установил 35 мировых рекордов. Его рекорд в прыжках в помещении (6,15 м) и на открытом пространстве (6,14 м) до сих пор никто не побил.

С 2002 по 2008 год Сергей Бубка был председателем Комиссии атлетов Международного олимпийского комитета. После сложения полномочий в связи с истечением срока его избрали почетным членом этой комиссии.

Сергей Бубка с 2007 года также является вице-президентом Международной Ассоциации легкоатлетических федераций.

С 2002 по 2006 год он был депутатом украинского парламента.

Также Сергей Бубка и Себастьян Коу считаются основными претендентами на пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций в 2015 году.

ВВС Украина