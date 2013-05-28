Новый футбольный сезон в Украине стартует 9 июля

9 июля состоится матч за Суперкубок Украины, в котором сойдутся донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец», сообщает портал dynamo.kiev.ua.

Этот матч откроет сезон 2013/14.

Суперкубок разыгрывается между победителем чемпионата страны и обладателем Кубка Украины, но поскольку по итогам сезона-2012/13 об этих титула завоевали «горняки», в поединке за Суперкубок они сыграют с финалистом Кубка Украины, которым и является «Черноморец».

Что касается чемпионата УПЛ, то его старт запланирован на 13 июля (суббота). Именно этот день является базовым для 1-го тура чемпионата сезона 2013/14, а его матчи могут пройти как 12-го числа, так и 14-го. В первой части чемпионата будет сыграно 18 туров, после чего чемпионат Украины прервется на зимний перерыв.

План-календарь сезона-2013/14 пока предварительный и должен быть сперва согласован на Общих сборах клубов украинской Премьер-лиги (4 июня), а затем утвержден Исполкомом Федерации футбола Украины. Только после этого состоится процедура жеребьевки календаря игр чемпионата Украины-2013/14. Предварительно эта процедура намечена на 14 июня.