На чемпионате телохранителей победила СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления государственной охраны Украины, сегодня в Одессе завершился XVII Чемпионат Украины по многоборью телохранителей.

Соревнования стали отборочными перед чемпионатом мира «Бодигард-2013», который состоится в сентябре в Крыму.

В соревнования приняли участие 20 команд, в частности УГО, СБУ, Министерства внутренних дел Украины, Министерства обороны Украины, а также частных охранных структур.

Второе место заняла команда УГО Украины (подразделение, обеспечивающее безопасность Президента Украины). На третьем месте спортсмены команды «Титан-Киев» (МВД Украины). В повседневной жизни участники турнира обеспечивают безопасность руководителей, известных политиков, художников, других важных лиц и простых граждан.

Соревнования проходили как среди команд, так и в личных зачетах. В течение трех дней (25 - 27 мая) участники турнира преодолели шесть этапов: упражнения рукопашного боя, обеспечение безопасности охраняемого лица во время пешего сопровождения, оказание первой медицинской помощи и эвакуация к автомобилю, а также стрелковые упражнения, преодоление полосы препятствий на автомобиле и поиск нем взрывных устройств.

Результаты оценивали судьи международной и национальной категорий.

Все участники турнира продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, усовершенствовали мастерство, а также обменялись опытом в рамках практических семинаров.

В личных зачетах призовые места завоевали: контраварийное управления автомобилем - Алексей Черный (УГО Украины), который также получил титул «Лучший спортсмен чемпионата»; упражнения рукопашного боя - Максим Трачук (СБУ «Альфа») скоростная стрельба - Алексей Дуденко («Титан» Киев).

Соревнования телохранителей проводятся в Украине уже 16 лет. За это время подготовлено 35 мастеров спорта Украины, 5 мастеров спорта международного класса, 9 - национальных судей по многоборью телохранителей.