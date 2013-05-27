Украинские юниоры не поедут на футбольное Евро 2013

В решающем матче отборочного турнира в российском Краснодаре украинские футболисты уступили команде Турции со счетом 0:2.

Как сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций, только победа в этой игре могла позволить украинцам побороться за первое место.

Ход матча показал, что одержавшие до этого две победы турецкие футболисты сейчас на голову сильнее соперников по турниру элит-раунда, проходившему в Краснодаре. Ведь они перед заключительным туром обыграли хозяев турнира россиян (2:1) и буквально разгромили команду Италии (5:1).

Украинцы на фоне сборной Италии оказались более конкурентоспособными, но сдержать натиск турецких футболистов также не смогли. Дублем в этом матче отличился Ибрахим Йылмаз, забивавший голы на 38-й и 76-й минутах.

Отметим также, что игра получилась довольно нервной и грубой. На протяжении матча судья показал 7 желтых карточек. Предупреждения получили четыре игрока сборной Украины и три - турецкой команды.

Таким образом, сборная Украины заняла третье место на турнире, где разыгрывалась лишь одна путевка в финальный турнир Евро.