Украинская теннисистка Свитолина вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»

Как сообщает официальный сайт соревнований, в Париже завершился матч первого круга соревнований, где на корт вышли 36-я в мировом рейтинге Опранди и 90-я - Свитолина.

Изначально специалисты и аналитики букмекерских контор отдавали преимущество швейцарской спортсменке.

Однако, уже в начале игры украинка сумела сделать брейк на подаче соперницы и не упустила преимущество до конца партии - 6:3. Тем не менее, во втором сете, при абсолютно равной игре, в концовке была удачливее Опранди, сделавшая брейк при счете 4:4. В итоге, 6:4 и 1:1 по сетам. В решающем третьем сете украинка не только не сломалась морально, но и сумела сломить сопротивление соперницы, позволив ей выиграть лишь один гейм - 6:1.

Таким образом, Свитолина стала первой украинкой, выигравшей матч на кортах "Ролан Гаррос" в нынешнем чемпионате.

Ранее свои матчи первого круга проиграли Илья Марченко и Юлия Бейгельзимер.

Источник: www.rolandgarros.com/‎

Как сообщал УНИАН, в "Ролан Гаррос" также примут участие Александр Долгополов, Сергей Стаховский и Леся Цуренко.