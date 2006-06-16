Аргентина забила шесть мячей сборной Сербии и Черногории

Сборная Аргентины со счетом 6:0 обыграла Сербию и Черногорию на чемпионате мира по футболу. Игра была сделана в первом тайме – аргентинцы разорвали оборону сербов, считавшуюся перед ЧМ-2006 одной из лучших в Европе, и забили три гола. После перерыва трижды отличились футболисты, вышедшие на замену – 6:0.

Счет открыл Макси Родригес, который воспользовался своевременной передачей Хуана Романа Рикельме (перед тем, как отдать пас, он исполнил зрелищный проход). Второй мяч забил Эстебан Камбьяссо. Его удар завершил идеальную комбинацию, в которой аргентинцы показали технику, взаимопонимание и умение играть пяткой.

Третий гол на счету того же Родригеса – на этот раз он замкнул прострел вдоль ворот на дальней штанге – 3:0. После перерыва аргентинцы атаковали не так активно, но сумели еще трижды порадовать своих болельщиков. Вышедший на замену Лионель Месси замкнул выверенный прострел, а Карлос Тевес в одиночку прошел оборону соперника и послал мяч в дальний угол – 5:0. Последний гол на счету Месси.

Таким образом, аргентинцы набрали шесть очков и практически обеспечили себе выход в 1/8 финала. Варианты, при которых они могут остаться за бортом плей-офф, являются в высшей степени теоретическими. То же самое можно сказать и о шансах сербов продолжить борьбу – де-факто они уже попрощались с чемпионатом мира.

Лента.ру