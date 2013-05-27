Львовские «Карпаты» выставили на трансфер почти всю команду

Как сообщает информационный центр ФК "Карпаты", на загородной учебно-тренировочной базе футбольного клуба «Карпаты» в Брюховичах (Львовская обл.) состоялись сборы команды, где были подведены итоги выступлений «зелено-белых» в окончившемся сезоне. Также руководство клуба объявило административные и кадровые решения.

Из-за неудовлетворительных спортивных результатов (14-е место в турнирной таблице) ко всей команде применены меры материального воздействия. Также был объявлен список из 19-ти футболистов, которые выставлены на трансфер.

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Новые клубы для продолжения своей дальнейшей карьеры будут искать такие игроки: Мартин Богатинов, Александр Ильющенков, Грегор Балажиц, Иван Милошевич, Игорь Пластун, Игорь Ощипко, Владимир Бидловский, Сергей Гаращенков, Муртаз Даушвили, Олег Голодюк, Игорь Худобяк, Семир Штилич, Владимир Гудыма, Павел Ксёнз, Арман Кен Элла, Сергей Зенев, Леван Кения, Михаил Кополовец, Марселиньо.

Вопросы относительно будущего футболистов «Карпат», арендованных другими клубами, будут решены после истечения срока действия арендных соглашений.

Кроме того, завершил свои выступления за «Карпаты» арендованный у «Днепра» нападающий Александр Гладкий. Форварда поблагодарили за полтора года выступлений в составе львовской команды и пожелали успехов в будущем.

13 июня команда соберется во Львове после отпуска, и только тогда будет объявлено о том, под чьим руководством и с какими исполнителями «зелено-белые» будут готовиться к новому сезону.