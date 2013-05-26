Украинские волейболистки пробились в следующий этап отбора чемпионата мира

Женская национальная сборная Украины в своем турнире заняла первое место и прошла в следующий этап соревнований. Мужская команда завоевала второе место и будет вынуждена преодолевать дополнительный отборочный раунд.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в решающем матче в Луцке женская сборная Украины играла с командой Венгрии. До этого оба коллектива с одинаковым счетом 3:0 разгромили команды Албании и Молдовы.

Первые две партии матча в Луцке показали, что команды достойны друг друга. Если в начале игры украинки были гораздо сильнее – 25:17, то затем готьи сумели достойно ответить – 22:25. Тем не менее, третья и четвертая партия остались за хозяйками площадки – 25:21, 25:16. Вместе с ними украинки выиграли матч и турнир в целом. Теперь, в январе 2014-го года сборной Украины предстоит преодолеть третий отборочный раунд. Венгеркам же, для того, чтобы попасть в третий раунд, необходимо будет выиграть дополнительный турнир среди сборных, занявших второе место в своих группах.

В свою очередь, мужская сборная Украины проводила решающий матч против команды Македонии. Оба коллектива до этого также уверенно обыграли своих соперников – Черногорию и Албанию. В очном матче удача повернулась лицом к хозяевам. В первых двух партиях, в абсолютно равной игре македонцы были чуть удачливее в концовке – 29:27 и 25:23. В третьем сете украинцы психологически надломились и уступили с более крупным счетом – 25:14. В итоге, 3:0, победу в матче и турнире отпраздновала сборная Македонии.

Таким образом, украинцы заняли второе место в своей группе. Теперь команда будет бороться в дополнительном турнире с оппонентами, занявшими вторые места в других группах.

Как сообщал УНИАН, чемпионаты мира по волейболу состоятся осенью 2014 г. Женские соревнования пройдут в Италии, мужские – в Польше.