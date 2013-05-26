Результаты последнего тура Чемпионата Украины по футболу сезона 2012/13

Как сообщает корреспондент УНИАН, матчи последнего тура имели значение только для команд, ведущих локальную борьбу за места в середине турнирной таблицы. Глобальные вопросы – распределение призовых мест, определение команд-участниц еврокубков и неудачников сезона, которые покидают Премьер-лигу - были решены заранее.

Центральным матчем тура стало противостояние во Львове между «Карпатами» и харьковским «Металлистом». Давний конфликт экс-тренера львовян, ныне возглавляющего «Металлист» Мирона Маркевича, с руководством львовской команды подогревал лишние страсти. И игра получилась весьма нервной и напряженной. Впрочем, нервное напряжение не способствовало плодотворной игре команд в атаке. Острых моментов было мало, а реализованы были два. На 35-й минуте игрок харьковской команды Хосе Соса отлично выполнил штрафной, отправив мяч под ближнюю штангу, в обвод стенки – 1:0. А уже в добавленное арбитром время, на 94-й минуте, игрок львовян Игорь Озаркив воспользовался неразберихой среди харьковских защитников в штрафной. Серия рикошетов привела к тому, что набежавший Озаркив с ходу пробил мячом защиту харьковчан – 1:1. Таким образом, харьковчане упустили победу в принципиальном матче. «Карпаты» же лишний раз подтвердили, что у команды, находящейся в глубоком кризисе, все же есть потенциал. В нынешнем сезоне львовский коллектив боролся за то, чтобы остаться в Премьер-лиге и лишь ценой больших усилий команда удержалась в элитном дивизионе.

Также стоит отметить победу «Днепра». В последнем матче сезона команда Хуанде Рамоса разгромила мариупольский «Ильичевец» - 7:0. Впрочем, эта победа вряд ли позволит испанскому специалисту сохранить свой пост. Итоги сезона для днепропетровцев, в который раз не сумевших попасть в призовую тройку команд, весьма неутешительны.

В других матчах тура зафиксированы такие результаты: «Динамо» (Киев) – «Металлург» (Запорожье) – 3:0, «Шахтер» (Донецк) – «Металлург» (Донецк) – 4:0, «Ворскла» (Полтава) – «Говерла» (Ужгород) – 3:0, «Заря» (Луганск) – «Таврия» (Симферополь) – 3:0, «Черноморец» (Одесса) – «Арсенал» (Киев) – 0:0.

Отметим, что игра «Волынь» - «Кривбасс» не состоялась по причине неявки команды из Кривого Рога. «Кривбассу» будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Как сообщал УНИАН, по итогам нынешнего сезона «Шахтер» и «Металлист» будут выступать в Лиге чемпионов. В свою очередь, «Динамо», «Днепр», донецкий «Металлург» и «Черноморец» - в Лиге Европы. Покидают Премьер-лигу ужгородская «Говерла» и запорожский «Металлург».