«Будівельник» вышел вперед в финальной серии Суперлиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Киеве была очень важной с точки зрения дальнейших турнирных перспектив киевского клуба. «Будівельник» с большим отрывом от преследователей выиграл регулярный чемпионат и уверенно прошел все стадии плей-офф. Но в финале, до сегодняшнего дня, неожиданно проиграл две игры.

Поражение же сегодня могло поставить под сомнение чемпионство столичного коллектива в этом сезоне.

Понимали это и мариупольцы, давшие настоящий бой киевлянам в первой четверти и уступившие лишь с минимальным счетом – 23:25. Но в дальнейшем «Азовмаш» не смог на равных бороться с соперником, дав киевлянам возможность во второй и третьей четверти создать большое преимущество.

Вторую 10-минутку «Будівельник» выиграл со счетом 22:11, а третью - 25:18. Перед заключительным периодом преимущество хозяев составляло 20 очков. Единственное, что смогли сделать игроки «Азовмаша» в концовке, так это сократить отставание на 6 баллов.

Таким образом, киевляне уже в среду, 29 мая, могут стать чемпионами, если выиграют шестой матч в Мариуполе. Если же «Азовмаш» сравняет результат в серии, седьмой решающий матч финала Суперлиги состоится в Киеве 31 мая.