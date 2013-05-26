Хайнкес: Возможно, в Европе началась эра Баварии (фото)

"Сезон еще не закончен - на носу финал Кубка Германии. Но, безусловно, мы уже добились фантастических результатов. В истории Бундеслиги еще не было команды, играющей так стабильно. Мы побили почти все рекорды, опередили ближайшего конкурента по чемпионату Германии на 25 очков. Теперь по игре. Сначала мы не могли поймать свой ритм. Надо отдать должное "Боруссии", которая давила и очень остро атаковала. Но еще до перерыва мы смогли забить. Во втором тайме преимущество перешло к нам. Мы атаковали опаснее, создали больше моментов. Именно во втором тайме мы заслужили эту победу ", - сказал Хайнкес, которого цитирует ТСН.

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Тренер победителей Лиги чемпионов очень доволен своей командой и тем, что она постоянно находилась в творческом движении, искала и нашла свою игру.

"Я очень доволен - в этом сезоне мы сделали то, чего раньше Бундеслига не знала. С самого начала мы менялись, развивались, адаптировались. В "Баварии" удивительный командный дух. Я никогда не встречался с такой сплоченностью в коллективе. У нас 23 профессионала высшей пробы, и каждый готов выйти в "основе". Игрокам и принадлежит вся заслуга. Это один из секретов нашего успеха. Весьма странно, что при таком подборе мастеров топ-класса у нас очень дружный коллектив ", - пояснил тренер.

По мнению Хайнкеса, из-за постоянности и упорства работы футболистов его команды, очень высока вероятность того, что в Европе наступила новая эра футбола - эра "Баварии".

"Пришла пора поколению Филиппа Лама и Бастиана Швайнштайгера выиграть что-то серьезное. Они провели множество матчей за сборную, многое выиграли на внутренней арене, но заждались успехов в Европе. Я действительно очень рад за своих игроков. Возможно, позже буду радоваться еще сильнее , а может, и успокоюсь - наконец, я сегодня не выходил на поле ... Победа в Лиге чемпионов - это вершина тренерской карьеры. Я (как тренер - ред.) трижды участвовал в финале и дважды победил. Подобное случается не с каждым. Обе команды играли в высоком темпе и тактически действовали по самым высоким стандартам. Хочу сделать большой комплимент "Боруссии", этот розыгрыш Лиги чемпионов она провела по самым высоким меркам, а перед этим два сезона завоевывала чемпионский титул в Германии. Я понимаю разочарование, когда уступаешь в финале. Карьера всегда состоит со взлетов и падений, и в этом можно черпать силы. Посмотрите на нас. Мы проиграли в финале, но не смирились со своей судьбой. Мы подняли планку и стали работать еще больше. И пришли к этому результата. Возможно, в Европе началась новая эра. Эра "Баварии", - сказал Хайнкес.