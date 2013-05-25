Лигу чемпионов выиграл клуб Тимощука

Так сообщает корреспондент УНИАН, игра на «Уэмбли» получилась яркой, красивой и богатой на опасные моменты. Если в первом тайме мастерство игроков нивелировало нервное напряжение от чрезвычайной важности матча и голов зрители так и не увидели, то затем пошла классная игра с множеством моментов, вылившаяся в голы обеих команд.

Игра началась атаками заведомого аутсайдера – «Боруссии». Дортмундский клуб решил сразу ошеломить соперника, но, у команды Юргена Клоппа получилось лишь захватить территориальное преимущество и не более. Нельзя сказать, что мюнхенцы были готовы к такому повороту событий, но быстро перестроились и хладнокровно защищались. Самый опасный момент был на 15-й минуте, когда после прострела Марко Ройса мяч в касание пробил по воротам Якуб Блащиковски, но надежно сыграл вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, который сумел закрыть ближний угол. Лишь в середине первого тайма запал «Боруссии» начал понемногу иссякать и команда отдала инициативу сопернику.

«Бавария» также не отличалась особой изобретательностью в атаке. Несколько моментов имел Арьен Роббен, самый опасный из которых он не смог реализовать на 30-й минуте. Очередной провал игроков обороны «Боруссии» привел к тому, что Роббен вышел один на один с вратарем и пробил, но мяч попал точно во вратаря «Боруссии» Романа Вайденфеллера.

После перерыва игра резко обострилась. А первый гол отчасти стал плодом усилий самого опасного игрока в составе «Баварии» до этой минуты. Арьен Роббен откликнулся на разрезающий пас в штрафную, догнал мяч около лицевой линии и прострелил вдоль линии ворот на дальнюю штангу. Там уже Марио Манджукич в касание переправил мяч в пустые ворота.

Казалось, что сейчас «Боруссия» дрогнет. Ведь команда, выходившая на поле в роли аутсайдера, до гола соперника имела хоть и небольшое, но все же преимущество. Тем не менее, стоит отдать должное дортмундцам, которые нетолько не сломались, а с новыми силами пошли вперед. Через семь минут их усилия были вознаграждены пенальти, который арбитр назначил за нарушение Данте Бонфима. 11-метровый уверенно реализовал Илкай Гюндоган, обманув вратаря и отправив мяч в противоположный угол ворот – 1:1.

После этого игра немного успокоилась. Соперники периодически создавали моменты у ворот друг друга, но чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем меньше команды проявляли желания в атаке. И когда казалось, что дополнительного времени уже не избежать, «Бавария» забила свой самый главный гол в уходящем сезоне. На 89-й минуте лучший игрок матча в составе мюнхенцев Арьен Роббен получил мяч от Франка Рибери, обыграл защитника и точно пробил – 2:1. У «Боруссии» просто не осталось времени на то, чтобы сравнять счет.

Таким образом, «Бавария» стала сильнейшей командой в европейском футболе сезона 2012/13, а игрок команды Анатолий Тимощук – самым титулованным украинским футболистом в истории. Он теперь является обладателем обоих еврокубковых трофеев – Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (Лиги Европы).