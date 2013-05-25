Украинские волейболисты выиграли в отборочном турнире на чемпионат мира

Обе команды уверенно выиграли – 3:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, первый этап отбора к ЧМ среди женских команд сборная Украины проводит в роли хозяев площадки. Турнир четырех сборных проходит в Луцке. Накануне подопечные Гария Егиазарова обыграли команду Албании – 3:0. А сегодня с таким же счетом была повержена сборная Молдовы. Украинки обозначили свое полнейшее превосходство над соперницами уже в первой партии. 16 минут игрового времени принесли неприличный для соперниц результат – 25:6. Правда, в дальнейшем молдаванки уже не позволяли себя так унижать, но и навязать борьбу украинкам не сумели - 25:16 и 25:19.

Таким образом, после двух туров соревнований у украинок в активе две победы. 26 мая в решающем матче в борьбе за первое место и путевку во второй раунд отборочного турнира украинки сыграют с командой Венгрии.

Мужская сборная Украины свой турнир проводит в столице Македонии Скопье. Накануне украинцы обыграли команду Черногории – 3:1, а сегодня не оставили никаких шансов албанцам – 3:0. Здесь соперник также не имел никаких шансов на победу, явно уступая украинцам в классе. Тем не менее, албанцы не позволили себе унизительных поражений в отдельно взятых сетах, постоянно стараясь навязывать борьбу. В итоге – 25:16, 25:12, 25:16. В этой группе решающий матч за первое место также пройдет 26 мая. Подопечные Юрия Филиппова будут бороться за победу в турнире с хозяевами площадки из Македонии.

Женский и мужской чемпионаты мира по волейболу состоятся осенью 2014 года. Женские соревнования пройдут в Италии, а мужские – в Польше.