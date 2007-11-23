Моуринью отказался возглавить сборную Англии

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью не рассматривает сборную Англии как вариант продолжения своей карьеры наставника. Португальский специалист, уволенный из лондонской команды в сентябре и до сих пор не тренирующий ни одну команду, предпочел бы возглавить один из ведущих европейских клубов, сообщает BBC News.

Моуринью не хочет работать в сборной, прежде всего, в связи с тем, что ему не удастся уделять много времени работе с футболистами, которые проводят большую часть карьеры в своих клубах. По информации BBC, Моуринью допускает, что он может возглавить только сборную Португалии, но это случится не раньше, чем через несколько лет.

Сборная Англии осталась без главного тренера утром 22 ноября, когда Ассоциация футбола страны (FA) уволила Стива Макларена. При этом английские букмекеры называют именно Моуринью главным претендентом на пост нового наставника национальной команды, а свободная энциклопедия "Википедия" написала, что португалец вскоре возглавит сборную Англии.

Кроме Моуринью от работы в сборной Англии отказались еще три тренера - Мартин О`Нил, Сэм Эллардайс и Стив Коппелл. В тоже время Ассоциация футбола Англии пока не делала никому официальных предложений.

Лента.ру