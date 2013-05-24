Украинские юниоры выиграли у россиян матч элит-раунда отбора на Евро

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Краснодаре прошла в равной борьбе, тяжелой и нервной для обеих команд.

Преимущества в счете украинские футболисты добились в первом тайме, когда в течении 20-ти минут забили два гола. Сначала, на 11-й минуте Алексей Хобленко открыл счет, а на 31-й, удвоил перевес гостей Владлен Юрченко.

После перерыва команда Юрия Мороза стала играть вторым номером, решив сконцентрироваться на сохранении преимущества. Территориальное и игровое преимущество перешло к сборной России и, как следствие, на 69-й минуте Руслан Болов сократил разрыв в счете, завершив многоходовую комбинацию своей команды. Владели преимуществом россияне и в дальнейшем, но сравнять счет не сумели.

Таким образом, после двух туров сборная Украины набрала 3 очка. Напомним, что в первом туре наша команда уступила сборной Италии – 0:1.

В заключительном туре соревнований, 27 мая, украинцы сыграют с командой Турции, которая является единоличным лидером турнира, набрав после двух туров 6 очков. В случае победы в последнем матче игроки сборной Украины могут при определенном раскладе рассчитывать на путевку на чемпионат Европы в Литву. Для этого им необходимо выигрывать с крупным счетом и надеяться, что сборная Италии в параллельном матче не обыграет россиян.