Букмекеры считают клуб Тимощука фаворитом финала Лиги чемпионов

25 мая состоится финальный матч главного футбольного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов. В решающей игре на нейтральном поле лондонского стадиона "Уэмбли" сойдутся немецкие "Бавария" (Мюнхен) и "Боруссия" (Дортмунд).

Как передает корреспондент УНИАН, матч в столице Великобритании станет первым финалом за всю историю турнира, где встретятся два немецких клуба.

Любопытно, что финал в этом году мог также стать сугубо испанским. Но, на стадии 1/2 финала, мадридский "Реал" уступил "Боруссии", а "Барселона" - "Баварии". Таким образом, немецкий чемпионат на данный момент стал сильнейшим в Европе, что признают специалисты и аналитики ведущих мировых букмекерских контор, составляющие свой рейтинг популярности национальных первенств. Единственный серьезный пробел в чемпионате Бундеслиги - отсутствие серьезной конкуренции в борьбе за чемпионство. В сезоне 2012/13, который завершился 19 мая, "Бавария" в итоговой турнирной таблице опередила "Боруссию" на 25 очков - 91 против 66. Расстояние слишком большое, тем более, учитывая тот факт, что команды сейчас номинально считаются первой-второй в европейском футболе.

Видимо, исходя из результатов национального первенства, свой прогноз на эту игру сделали аналитики букмекерских контор. Ставки на победу "Баварии" в этом противостоянии принимаются из рассчета 1 к 1,7, ничья - 1 к 3,85, победа "Боруссии" - 1 к 4,7.

Отметим также, что в составе "Баварии" числится украинский легионер Анатолий Тимощук. Правда, в последнее время он редко выходит на поле даже на замену, и его появление в финале Лиги чемпионов крайне маловероятно. Тем не менее, он может стать наравне с партнерами по команде обладателем трофея Лиги чемпионов. Памятные медали, по регламенту УЕФА, по окончании матча получают все игроки клуба, заявленные на сезон.

Матч начнется в 21.45 по киевскому времени и будет транслироваться сразу на трех украинских каналах - ТРК "Украина", "Футбол" и "Футбол+".