Состоялось заложение капсулы в фундамент «Киев-Арены» к Евробаскету-2015

По традиции в фундамент будущей Арены была заложена капсула с обращением к будущим поколениям. Непосредственное участие в церемонии приняли Премьер-министр Украины Николай Азаров, глава государственной администрации города Киева Александр Попов и председатель совета директоров компании DeVision Дмитрий Буряк.

Среди почетных гостей церемонии также присутствовали министр по делам молодежи и спорта Равиль Сафиуллин, директор оргкомитета Евробаскета-2015 Маркиян Лубкивский, председатель Федерации баскетбола Украины Александр Волков, заместитель главы государственной администрации Киева Виктор Корж, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Пятрас Вайтекунас.

Это событие стало официальной отправной точкой в строительстве Киев Арены, претендующей на принятие финала чемпионату Европы по баскетболу.

«Сегодня радостный и приятный день - стартует строительство крупного многофункционального спортивно-развлекательного комплекса, в котором так нуждается наша столица и Украина в целом. Мы приветствуем таких инвесторов и хотим пожелать им успехов в этом важном деле», - сказал в своем приветственном слове Премьер-министр Николай Азаров.

Во время церемонии гостям была показана презентация будущего объекта, а также представлен проект логотипа Киев Арены. В ближайшее время компания DeVision планирует объявить конкурс на лучший логотип этого многофункционального комплекса.

Открытие Киев Арены планируется в первом квартале 2015 года. Она расположится в Голосеевском районе Киева, на пересечении основных транспортных артерий столицы: улицы Академика Заболотного и Столичного шоссе. Председатель совета директоров компании DeVision Дмитрий Буряк во время пресс-конференции, посвященной старту строительства Киев Арены, выразил уверенность, что такое расположение станет ее значительным плюсом после старта проекта и киевляне оценят удобство предложенной системы логистики. Кроме того, наличие такого значительного мультифункционального комплекса в инфраструктуре Киева позволит разгрузить транспортные потоки в центре города.

«Это комплекс, который предполагает, что в нем будет кипеть жизнь в течение 24 часов. При его проектировании были учтены все современные технические решения и технологии, применяемые в самых успешных залах Америки и Европы. Мы также учитывали богатейший опыт Литвы, которая проводила чемпионат Европы по баскетболу 2011 года», - отметил Буряк.

Сооружение Арены будет производиться с учетом всех требований ФИБА Европы к проведению баскетбольных матчей мирового уровня, а также учитывает требования многих других спортивных федераций. Уникальный зал-трансформер рассчитан на проведение различных спортивных мероприятий и концертов до 20 тыс. посадочных мест, а также включает в себя VIP-ложи и отдельную Президентскую ложу. Арена будет обеспечена и специальными местами для людей с ограниченными возможностями. В информационно-деловом центре комплекса будут предусмотрены помещения для проведения конференций и пресс-конференций, места для размещения представителей СМИ и спортсменов, офисные помещения.

«Я надеюсь, что реализация идеи создания такой Арены позволит нам построить счастливое будущее для наших детей, позволит гордиться своей страной. И, наверное, позволит всему миру не раз услышать гимн Украины на спортивных площадках, когда наши спортсмены будут подниматься на самый высокий пьедестал», - подчеркнул Дмитрий Буряк.

О компании:

Застройщик Арены, ООО «DeVision Entertainment», входит в группу компаний DeVision.

Девелоперска компания DeVision владеет и развивает 11 проектов коммерческой и жилой недвижимости в Киеве и Киевской области. На сегодняшний день на рынке успешно работают 7 реализованных проектов:

- Центр стиля Домосфера (премиальный формат товаров для дома);

- Конференц-отель под международным брендом Ramada Encore Kiev;

- Бизнес цетры «Европа», «Белоснежка», «на Ильинской»;

- Рынок деликатесов и фермерских продуктов «Евробазар»;

- Торгово-развлекательный центр inSilver.

Торгово-развлекательный центра «Атмосфера» вышел на финальную стадию строительства. Ведутся строительные работы по проекту национального значения – мультифукциональной арене, которая будет построена в преддверии турнира Евробаскет 2015. Еще 2 проекта компании находятся в стадии разработки концепции.