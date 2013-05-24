Тимощук вернется в Зенит
15:24, 24 мая 2013Спорт
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Главный тренер футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Лучано Спалетти подтвердил, что украинец Анатолий Тимощук, ранее выступавший в составе этой команды, вернется в «Зенит».
Анатолий Тимщук уйдет из Баварии в Зенит
Итальянский специалист сказал в интервью Gazeta.ru: «Не вижу проблем и с возвращением Анатолия Тимощука. Как он уживется с Игорем Денисовым и кто будет играть на позиции опорного полузащитника? Они ведь играли вместе. Для большой команды, коей является «Зенит», конкуренция необходима».
Последний сезон украинский полузащитник провел в составе немецкой «Баварии» (Мюнхен), вместе с которой стал чемпионом Германии.
Последний матч в этом сезоне «Бавария» проведет 25 мая, когда в финале Лиги чемпионов на лондонском стадионе «Уэмбли» сыграет против другого немецкого клуба – «Боруссии» из Дортмунда.
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