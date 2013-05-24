Тимощук вернется в Зенит

Итальянский специалист сказал в интервью Gazeta.ru: «Не вижу проблем и с возвращением Анатолия Тимощука. Как он уживется с Игорем Денисовым и кто будет играть на позиции опорного полузащитника? Они ведь играли вместе. Для большой команды, коей является «Зенит», конкуренция необходима».

Последний сезон украинский полузащитник провел в составе немецкой «Баварии» (Мюнхен), вместе с которой стал чемпионом Германии.

Последний матч в этом сезоне «Бавария» проведет 25 мая, когда в финале Лиги чемпионов на лондонском стадионе «Уэмбли» сыграет против другого немецкого клуба – «Боруссии» из Дортмунда.