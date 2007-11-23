Жеребьевка ЧМ 2010: Украина попала в третью корзину

Стали известны составы корзин для жеребьевки отборочного раунда будущего чемпионата мира.

1-я корзина: Италия, Испания, Германия, Чехия, Франция, Португалия, Нидерланды, Хорватия, Греция;

2-я корзина: Англия, Румыния, Шотландия, Турция, Болгария, Россия, Польша, Швеция, Израиль;

3-я корзина: Норвегия, Украина , Сербия, Дания, Северная Ирландия, Ирландия, Финляндия, Швейцария, Бельгия;

4-я корзина: Словакия, Босния, Венгрия, Молдова, Уэльс, Македония, Беларусь, Литва, Кипр;

5-я корзина: Грузия, Албания, Словения, Латвия, Исландия, Армения, Австрия, Казахстан, Лихтенштейн;

6-я корзина: Азербайджан, Эстония, Мальта, Люксембург, Черногория, Андорра, Фареры, Сан-Марино.

По результатам жеребьевки будет сформировано 8 групп по шесть команд и одна с пятью. Победители подгрупп напрямую проходят в финальный турнир. Восемь лучших вторых мест встретятся между собой в стыковых поединках.

Сам процесс жеребьевки пройдет в воскресенье в 17.00 по киевскому времени в Дурбане и будет в прямом эфире показано на УТ-1.

Football.ua